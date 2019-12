Radio-dj Emmely de Wilt vervangt haar collega Stefan Stasse tijdens de uitzendingen van de Top 2000 op NPO Radio 2. Stasse moest afzeggen wegens een longontsteking.

Een woordvoerder van de zender meldt dat de dj aan de betere hand is, maar op doktersadvies absolute rust moet houden. Voor Stasse zou het de achttiende keer zijn geweest dat hij deel uitmaakte van het dj-team.

De Wilt neemt niet het tijdsblok over dat Stasse zou presenteren. Annemieke Schollaardt, die dit jaar haar debuut als presentator van de Top 2000 maakt, schuift van de ochtend naar de avond en is nu tussen 20.00 uur en 22.00 uur te horen. De Wilt, die nu ook voor het eerst tijdens de Top 2000 te horen is, neemt de uren tussen 6.00 uur en 8.00 uur in de ochtend waar.

Het dj-team van de Top 2000 bestaat dit jaar verder uit Gijs Staverman, Rob Stenders, Jan-Willem Roodbeen, Rick van Velthuysen, Bart Arens, Ruud de Wild, Wouter van der Goes, Paul Rabbering, mede-debutant Leo Blokhuis en Frank van 't Hof. De lijst is van Eerste Kerstdag tot Oudejaarsavond op Radio 2 te horen.