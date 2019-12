Sander Schimmelpenninck en Welmoed Sijtsma vormen het vijfde en laatste duo dat wekelijks de nieuwe talkshow Op1 op NPO1 gaat presenteren. De twee zullen elke donderdagavond namens omroep WNL aanschuiven.

Sijtsma begon in 2015 met de presentatie van het NOS Jeugdjournaal. In 2018 ging ze aan de slag als presentatrice van Goedemorgen Nederland. Schimmelpenninck is sinds 2016 hoofdredacteur bij Quote en presenteert bij WNL programma's over ondernemers, zoals De Opvolgers.

Eerder werden al de andere vier duo's bekendgemaakt en nu is ook duidelijk geworden op welke dagen zij te zien zullen zijn. Op maandag zijn Willemijn Veenhoven en Erik Dijkstra van BNNVARA te zien. Giovanca Ostiana en Tijs van den Brink nemen namens de EO de dinsdagavonden voor hun rekening.

Carrie ten Napel en Charles Groenhuijsen presenteren Op1 voor Omroep Max op de woensdag en de vrijdagavond wordt ingevuld door Sophie Hilbrand en Hugo Logtenberg van BNNVARA.

Voor het programma waarin het dagelijkse nieuws met gasten wordt besproken, werkt de redactie van voorganger Pauw samen met de programmamakers van de betrokken omroepen. Op1 is vanaf maandag 6 januari elke werkdag om 22.30 uur te zien op NPO1.