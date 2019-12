Eva Jinek slaapt minder door het naderende begin van haar talkshow op RTL 4. In een interview met het AD vertelt de presentatrice dat ze ligt te malen over het programma als ze 's nachts wakker wordt.

"Normaal als ik 's nachts wakker word, val ik weer in slaap. Nu begin ik te malen", aldus Jinek, die de details van de talkshow regelmatig uitdenkt. "Ik probeer het in mijn hoofd alvast te beleven. Dan ga ik in detail na hoe het voelt om de trap af te lopen richting de studio. Hoe ik aangekondigd word door de opnameleider, dat ik van het donker van de hal naar het licht in de studio stap."

De presentatrice voelt druk om haar talkshow, die op RTL ook Jinek zal heten, tot een succes te maken. "Veel mensen rekenen op mij, een heel team is meegegaan. Iedereen kijkt mee."

De keuze van de NPO om in het nieuwe jaar te werken met vijf verschillende teams van twee presentatoren om een praatprogramma op de late avond te maken, zorgt ook voor druk bij Jinek. "Als ik dan zo'n filmpje zie in De Wereld Draait Door met tien presentatoren tegen één, denk ik: Nou, ik in m'n eentje tegen tien interessante mensen op een plek waar Jeroen (Pauw, red.) en ik het publiek jaar na jaar aan ons hebben gebonden. Mensen keken naar NPO1, je weet wat de kijkcijfers waren. Ik begin weer opnieuw."

Jinek vindt dan ook niet dat ze een voorsprong heeft bij de start van de show. "Ik moet een nieuw publiek voor me winnen. Natuurlijk hebben mijn team en ik de ervaring, maar ik moet een plek veroveren in het kijkgedrag van het publiek."

Jinek is vanaf 3 januari elke werkdag om 22.20 uur te zien op RTL 4.