Wendy van Dijk heeft in RTL Boulevard gereageerd op de commotie rond het interview met een aan cocaïne verslaafde naamgenoot in het tijdschrift van Chantal Janzen. De presentatrice verbaast zich erover dat mensen zo over het artikel vallen, omdat ze eerder dit jaar al een interview met deze vrouw heeft gepubliceerd.

"Wat ik opmerkelijk vind - en dat is het enige wat ik erover wil zeggen - is dat ik dit stuk al gebracht heb. Dit jaar, in januari. Dit stuk heeft al in mijn blad gestaan, minder vet aangezet, maar ik snap niet zo goed waarom dit naar boven wordt gehaald. Dit is eigenlijk oud nieuws", aldus Van Dijk in gesprek met het programma.

&C verspreidde half december een nieuwsbrief waarin een interview met Wendy van Dijk over haar cocaïneverslaving werd gepromoot. Daar stond echter niet bij vermeld dat het niet ging om de presentatrice. En omdat Quote jaren geleden door de presentatrice werd aangeklaagd vanwege een verhaal over haar vermeende cocaïnegebruik, werd er in de media heftig op gereageerd.

Later bood het blad en naamgever Chantal Janzen hun excuses aan voor de manier waarop het bericht was verspreid.