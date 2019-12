Pinkpop-directeur Jan Smeets (74) is zondagmiddag onwel geworden bij het Glazen Huis in Geleen. Niek Murray, als eventmanager bij Buro Pinkpop de rechterhand van Smeets, bevestigt dat aan NU.nl. Smeets is onderzocht en werd rond 16.45 uur weer ontslagen uit het ziekenhuis.

Volgens Murray heeft het onderzoek in het ziekenhuis niets opgeleverd: "Jan is al wel eens vaker niet lekker geworden. Hij wordt volgende maand 75 maar doet nog alsof-ie 50 is. In het ziekenhuis hebben ze niets kunnen vinden. Ook niet op het hartfilmpje. Inmiddels is Jan met zijn vrouw weer op weg naar huis. We denken dan ook dat het meevalt. Vanavond maar lekker vroeg onder de wol, zou ik zeggen."

Volgens organisator Michel van Dijke van het Glazen Huis in Geleen viel Smeets flauw vlak nadat hij werd geïnterviewd in het Glazen Huis. Van Dijke verklaarde tegenover L1Limburg dat Smeets met een ambulance naar het ziekenhuis is gebracht. "Hij was wel nog bij bewustzijn."



In 1970 begon Smeets met Pinkpop. Het leverde hem de bijnaam 'Mr. Pinkpop' op. Smeets onderging eerder al diverse hartoperaties waarbij ook een nieuwe hartklep werd geplaatst.