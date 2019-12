Pinkpop-directeur Jan Smeets (74) is zondagmiddag onwel geworden bij het Glazen Huis in Geleen, bevestigt de organisator van het Glazen Huis volgens 1Limburg.

Volgens organisator Michel van Dijke viel Smeets flauw vlak nadat hij werd geïnterviewd in het Glazen Huis.

Van Dijke zegt dat Smeets met een ambulance naar het ziekenhuis is gebracht. "Hij was wel nog bij bewustzijn." Meer informatie is momenteel nog niet bekend.



In 1970 begon Smeets met Pinkpop. Het leverde hem de bijnaam 'Mr. Pinkpop' op.