Diederik Ebbinge noemt het een bevrijding dat hij de nieuwe latenightshow Promenade presenteert. De acteur liep al jaren rond met het idee voor een talkshow, vertelt hij in een interview met Het Parool.

"Een eigen latenightshow, dat is toch het summum? Dan heb je het wel gemaakt hoor, in televisieland", aldus de vijftigjarige Ebbinge, die onder meer bekend is van De Luizenmoeder en het cabarettrio De Vliegende Panters.

Hij voelt geen druk om het succes van De Luizenmoeder te evenaren. "Het voelt eerder als een bevrijding dat ik weer iets nieuws mag gaan doen. De hype rond De Luizenmoeder was best pittig. Ik vond het vooral een onrustige periode."

Zes jaar geleden had Ebbinge een burn-out. Hij kampte met paniekaanvallen. Van die periode heeft de acteur naar eigen zeggen geleerd om "wat beter" voor zichzelf te zorgen. "Wat minder drank, minder verdovende middelen, minder leven alsof ik nog 26 was", aldus Ebbinge.

Het "programma op het snijvlak van Pauw en Beau met een knipoog naar De Wereld Draait Door, Jinek en Café Hendriks & Genee" wordt vanaf zondagavond uitgezonden.