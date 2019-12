Nog op zoek naar een leuk muziekprogramma, goede film, serie of reportage voor zondagavond? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de televisietips op een rij.

Amusement: De Battle

20.00 - 21.45 uur op RTL 4

In De Battle gaan Najib Amhali en Katja Schuurman van Team Nederland vier weken lang de strijd aan met Gert Verhulst en James Cooke van Team België. De presentatie is in handen van Lieke van Lexmond en Peter Van de Veire.

Documentaire: In Europa - de geschiedenis op heterdaad betrapt

21.10 - 22.00 uur op NPO2

Acht jaar na de eerste serie neemt Geert Mak opnieuw een kijkje in de Europese geschiedenis. De nieuwe serie pakt de draad op waar de vorige eindigde: in 1999. Het optimisme bij de eeuwwisseling maakte plaats voor angst na de aanslagen op de Twin Towers. Kun je geschiedenis herkennen als je er middenin zit?

Muziek: Het Kerst Muziekgala

21.25 - 22.30 uur op NPO1

De grootste schoolband van Nederland zal in de Zwolse IJsselhallen optreden met als eregast koningin Máxima. Romy Monteiro en Buddy Vedder zijn de presentatoren.

Film: Deadpool

20.00 - 22.10 uur op Veronica

De vroegere huurling Wade Wilson (Ryan Reynolds) is niet alleen genezen na een experimentele kankertherapie, maar hij heeft nu ook superkrachten en zijn gezicht ziet er verminkt uit. Hij gaat op zoek naar de daders.

Film: Panic Room

23.55 - 2.15 uur op RTL 5

Veelgeprezen thriller uit 2002 van regisseur David Fincher met Jodie Foster, Kristen Stewart en Jared Leto. Drie inbrekers willen het geld hebben dat bij Foster en dochter Stewart in een 'panic room' ligt.

