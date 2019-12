Nog op zoek naar een leuk muziekprogramma, goede film, serie of sportevenement voor zaterdagavond? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de televisietips op een rij.

Kinderprogramma: Kerst met de Zandtovenaar

19.25-20.20 uur op NPO3

De een vertelt een kerstverhaal met woorden, de ander doet dat met zand. Gert van den Vijver vertelt het kerstverhaal vanaf de Vischmarkt in Harderwijk; niet met woorden dus, maar met zand. Hij wordt bijgestaan door Edson de Graça, Romy Monteiro, Silver Metz en YouTube-ster Emma Heesters.

Muziek: Beste Zangers Kerstspecial

21.30-22.30 uur op NPO1

Na een immens succesvolle reguliere serie keert Beste Zangers dit jaar nog één keer terug met een speciale kersteditie. Onder andere OG3NE, Glennis Grace en Floor Jansen treden op.

Sport: Glory Collection 2: Rico vs. Badr

20.30-23.00 uur op Veronica

In 2016 stonden aartsrivalen Rico Verhoeven en Badr Hari voor het eerst tegenover elkaar in de ring. Verhoeven werd uitgeroepen tot winnaar na een blessure bij Hari, maar wie gaat er dit jaar met de eer vandoor?

Talentenjacht: All Together Now

20.00-21.30 uur op RTL 4

Het tweede seizoen van deze talentenjacht, waarin een aantal zangtalenten worden beoordeeld door honderd vakgenoten, gaat zaterdagavond van start met een kerstspecial.

Film: Run All Night

23.00-1.15 uur op Veronica

Om het leven van zijn zoon te redden, schiet de vroegere huurmoordenaar Jimmy Conlon (Liam Neeson) de zoon van zijn vroegere vriend en maffiabaas Shawn Maguire (Ed Harris) dood. De gangster geeft zijn bende opdracht om wraak te nemen voor de dood van zijn zoon.

