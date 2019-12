Janine Abbring zal in 2020 voor de vierde keer het VPRO-programma Zomergasten presenteren, bevestigt ze zaterdag op Twitter.

"Oeps, maar whoo en ik voeg daar een 'zin in!' aan toe", schrijft Abbring op het sociale medium in een reactie op een tweet van Arjen Lubach, die het nieuws vrijdagavond per ongeluk verklapte tijdens een conferentie in Groningen.

Abbring presenteerde Zomergasten in 2017 voor de eerste keer. Ze won toen een Sonja Barend Award voor haar interview met de inmiddels overleden Amsterdamse burgemeester Eberhard van der Laan.

Naast haar bezigheden als presentator werkt Abbring als eindredacteur bij Lubachs programma Zondag met Lubach.