Jeroen Pauw heeft vrijdagavond afscheid genomen van zijn talkshow Pauw, die sinds 2014 werd uitgezonden.

Cabaretier Martijn Koning nam het programma in de laatste minuten over: "Je houdt niet van toeters en bellen maar we konden dit moment niet zomaar voorbij laten gaan. Alle gasten hebben een favoriet fragment uit jouw talkshow-carrière geselecteerd".

Onder andere Britt Dekker en Johan Derksen brachten fragmenten in. Ook Youp van het Hek deed dit, via een videoboodschap bedankte de cabaretier Pauw vooral voor zijn band met Dekker die aan tafel van de talkshow is ontstaan.

Pauw benadrukte na het zien van een aantal fragmenten nogmaals waarom hij de stap neemt om zijn talkshow vaarwel te zeggen. "De tafel meenemen naar mensen die, vanuit de toestand waarin ze verkeren, niet zelf naar de studio kunnen komen. Mensen die deel uitmaken van onze samenleving maar waar we niet altijd genoeg van horen", aldus de presentator.

De 59-jarige presentator sloot af met de woorden: "Dames en heren dit was 'm, de allerlaatste Pauw. Dit is het moment dat de redactie kijkt of ik wellicht een half nat oog krijg. Ik wil u heel erg bedanken voor het kijken want zonder u waren we niets. Maar ook de redactie ontzettend bedankt."

Best bekeken uitzending was die na winst Eurovisie Songfestival

Het programma volgde op 1 september 2014 Pauw & Witteman op in het tijdslot tussen 23.00 uur en middernacht op NPO1. De meest bekeken uitzending van Pauw was die op 19 mei 2019. Het betrof een extra uitzending naar aanleiding van de overwinning van Duncan Laurence op het Eurovisie Songfestival 2019 in Tel Aviv, een dag eerder. Bijna 2,3 miljoen mensen keken naar deze uitzending.

Op maandag 9 december 2019 maakte Pauw bekend dat het televisieprogramma eind dit jaar zou stoppen.