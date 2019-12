Beau van Erven Dorens heeft een nieuw, vijfjarig contract getekend bij zender RTL, meldt RTL Boulevard vrijdag.

"Ik heb het erg naar mijn zin bij RTL en verheug me erop om mij op verschillende gebieden te blijven inzetten voor de zender", zegt Van Erven Dorens.

"Van de talkshow op de late avond tot docuseries over sociaal-maatschappelijke onderwerpen. Ook ga ik weer als quizmaster aan de slag en heb ik stiekem de ambitie om een rol te spelen in de nieuwe serie Hockeyvaders."

RTL-directeur Peter van der Vorst is blij dat de presentator heeft bijgetekend en laat weten Van Erven Dorens een van de meest veelzijdige makers van RTL te vinden.

"Hij zet maatschappelijke thema's op de kaart met programma's als De Sleutel, draagt met gemak en humor grote gameshows én hij heeft bewezen dat hij ook uitstekend op zijn plaats is in een dagelijkse talkshow. Het programma Beau is een vaste waarde geworden op onze late avond en ik ben dan ook heel blij dat we hier volgend jaar mee doorgaan en dat we de komende vijf jaar nog veel nieuwe projecten met elkaar gaan ontwikkelen", aldus Van der Vorst.