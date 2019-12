Jeroen Pauw is vrijdagavond voor het laatst te zien met zijn talkshow Pauw, die sinds 2014 werd uitgezonden. De 59-jarige presentator heeft nog genoeg plannen voor de toekomst.



Had je geen ander afscheid voor ogen?

"Hoe bedoel je?"

Het lijkt in de schaduw te staan van het vertrek van andere presentatoren.

"Eerlijk gezegd heb ik de afgelopen anderhalve week het 'in de schaduw staan' van wie dan ook helemaal niet ervaren. Eerder dat het zoeklicht er behoorlijk op stond, omdat er ongelofelijk veel aandacht is geweest voor het feit dat ik stop met het programma"

"Het kiezen van een moment waarop je met iets stopt, heeft er toch ook een beetje mee te maken met wat je verder wilt doen en daar ging het mij meer om. Het is niet dat ik wilde stoppen met dit programma omdat ik het niet meer leuk vond. Ik wil gewoon nog een aantal andere dingen tijdens mijn werkzame leven doen. Het had meer te maken met ambitie, dan met een gebrek daaraan."

Wilde je de nieuwe plannen helemaal rondkrijgen voordat je ging stoppen of moet er nog van alles worden uitgewerkt?

"Allebei een beetje. Het is een flauwe zin die ik zelf normaal gesproken niet gebruik, maar iemand zei: 'Er moet vaak eerst weer een deur dichtgaan, voordat er een andere open kan.' Ik vind dat er best twee deuren tegelijk open en dicht kunnen. Ik ben er als programmamaker natuurlijk altijd afhankelijk van of het programma dat je verzint ook gemaakt en uitgezonden kan worden"

"De zekerheid daarover krijg je pas als je daar met een paar mensen over hebt gesproken. Maar als ik met mensen was gaan praten voordat ik verteld had dat ik ging stoppen met Pauw, dan zou dat altijd bekend worden. Daarom heb ik zelf bekendgemaakt dat ik stop. Ik kan nu de tijd nemen om na te denken wat de volgende stap is."

“Heel veel beter dan ik het nu doe, wordt het niet”

Ben je de laatste jaren beter geworden?

"Ja, dat denk ik wel. Dat is ook de reden waarom ik nu denk: Dat bedoel ik niet arrogant. Er zit in dit programma niet veel groei meer voor mijzelf in. Dat was voor mij ook een reden om te denken dat het fijn is om wat anders te gaan doen."

'En nu ga je af en toe als onderdeel van een duo alsnog presenteren, toch?'

"Niet per se, hoor. Ik snap dat het nog niet heel goed is geformuleerd door iedereen. Ik ben geen ontwikkelaar van het nieuwe programma Op 1. Het programma dat er nu aankomt valt onder de verantwoordelijkheid van de NPO. Het wordt gemaakt door een redactie die neutraal moest zijn. Dat is de reden waarom mijn bedrijf gevraagd is om die redactie te leveren. Wij waren medeproducent van Pauw en hebben dat vroeger ook voor Jinek en voor Goedemorgen Nederland gedaan, voordat omroep WNL er was."

"Die redactie wordt aangestuurd vanuit de NPO en een NPO-hoofdredacteur. Verder krijgt het programma kleur door de verschillende presentatoren van de verschillende omroepen. In een voorstel dat ik heb gedaan, heb ik gezegd dat ik het leuk zou vinden om tijdens bepaalde gebeurtenissen mee te doen. Mocht dat zo uitkomen. Maar dat wil ik even afwachten. Het is niet zo dat ik binnenkort opgesteld sta in een duo op een dag."

Ze gaan jou niet aan tafel zetten op het moment dat de kijkcijfers of de uitvoering van het programma tegenvallen?

"Nee, het zou vervelend zijn als de presentatoren mij als een soort dreigende, donkere wolk zien. Ik heb die ambitie ook niet. Het mentorschap ligt me wel, maar ook daarin moet je een beetje kiezen. Er zijn een paar mensen voor wie ik dat doe en dat doe ik in stilte. Als het bekend wordt, is dat omdat de ander dat zegt. Het is intensief en bovendien vind ik de een leuker om te begeleiden dan de ander. Als ik in iemand geen groei zie of er niet in geloof, doe ik het ook liever niet."

“Als je als presentator zelf al denkt dat je het niet kan, dan is dat de slechtste uitstraling die je aan een programma kunt meegeven”

Dus je gaat niet alle koppels begeleiden?

"Zeker niet. Ik heb wel met alle koppels die er nu zijn gesproken en hen aangeboden eens te komen kijken, om te zien hoe het werkt. Dan kunnen ze kennismaken met de redactie en tips krijgen door mijn ervaring die ik heb opgedaan door veertien jaar uitzenden op dat tijdstip. Het is niet zo dat ik al die mensen intensief ga begeleiden, ik wil wel een aantal uitzendingen doornemen met een ieder die daar behoefte aan heeft."

In welk koppel zie je de meeste potentie?

"Je begrijpt dat ik daar geen antwoord op ga geven. Ik ga niet zeggen: 'Koppel A wordt hartstikke goed, bij koppel B vraag ik me af of ze het wel gaan redden.' Er is met heel veel mensen gesproken, overigens wederom niet door mij. De omroepen hebben hun presentatoren zelf aangeboden met de overtuiging dat die het goed zullen doen. Het kon geen gemixt koppel zijn, de personen in de verschillende duo's moesten van dezelfde organisatie zijn."

"Ik had zelf ook nog wel het idee om mensen te kiezen op basis van hun talenten, in plaats van op basis van de omroep waar ze bijzitten. Maar goed, dat is niet zoals het nu gaat en dat wil niet zeggen dat er nu talentloze mensen bijzitten. Maar we moeten wel kijken hoe die koppels zullen vallen."

Wat is het eerste dat jij vraagt om erachter te komen of iemand het programma aankan?

"'Wil je het?' Ik kan geen namen noemen, maar er zijn veel mensen die met haperingen hebben gereageerd op verzoeken. Als je als presentator zelf al denkt dat je het niet kan, dan is dat de slechtste uitstraling die je aan een programma kunt meegeven. 'Ik zit hier, maar ik weet eigenlijk niet zeker of ik het wel kan.' Je moet op zijn minst denken dat je het kan en die ambitie uitspreken. Ik moet kijken, als ik met de koppels ga praten, hoe zij zich tot elkaar verhouden. Ben je ervan overtuigd dat je elkaar de bal gunt?"

"Durf je de ander te laten scoren, zonder dat je denkt: Oh jee, nu heeft de ander al vier doelpunten gemaakt en ik geen een. Nu ben ik niet belangrijk voor het team. Soms loopt het gewoon lekker en dan moet je niet laten zien dat jij ook wel een doelpunt kan maken. Je moet ervan overtuigd zijn dat jij degene kan zijn die de volgende keer vier doelpunten maakt. Of anders de keer erop."

Je hebt veertien jaar lang het nieuws voor mensen samengevat, complexe ontwikkelingen geduid en aandacht gegeven aan heugelijke gebeurtenissen. Avond na avond. Wat gaat er nu persoonlijk voor jou veranderen?

"Dat is de vraag die ik mezelf ook stel en waar ik eerlijk gezegd nog geen antwoord op kan geven. Ik vroeg van de week aan de redactie: 'Wat doen jullie eigenlijk 's avonds met jullie vrije tijd?' Er kwam laatst een vriend een biertje drinken en we vroegen ons af of we misschien een nachtclub moesten beginnen. Met Frank Sinatra-achtige muziek, whiskey en sigaren."

"Ik weet het nog niet zo goed. Het is voor mij een uit te zoeken kwestie. Hoe vul ik de avond? Alle verslavingen worden pas zichtbaar als je stopt met dat wat je kennelijk verslaafd heeft gemaakt. Ik wist pas hoe het voelde om te stoppen met roken, toen ik stopte met roken. Maar ik ben ervan overtuigd dat ik dingen blijf doen en ik ben geen benauwde workaholic."