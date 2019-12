De Nieuwe Omroep Ongehoord Nederland heeft minder dan een maand na de oprichting vijftigduizend betalende leden behaald, staat vermeld op de website. Dit is genoeg om voorlopig erkend te worden als omroep in het Nederlandse publieke bestel.

De omroep in oprichting moet dit aantal een jaar lang vast weten te houden. In dat geval krijgt Ongehoord Nederland vijf jaar lang zendtijd om hun bestaansrecht te bewijzen.

Voor definitieve erkenning en zendtijd zijn minstens 150.000 betalende leden nodig.

Ongehoord Nederland werd vorige maand opgericht door journalist Arnold Karskens. De zender zou een stem moeten geven aan mensen die zich ongehoord voelen door de volgens de initiatiefnemers te eenduidige NPO.

De initiatiefnemers willen televisie- en radioprogramma's maken die met een kritische blik kijken naar onder andere zorgen rond migratie, klimaatverandering, Zwarte Piet en de Europese Unie.

'Aanmeldpagina zo lek als een mandje'

Broadcast Magazine meldde eerder dat de aanmeldpagina op de website van Ongehoord Nederland "zo lek als een mandje" is. Mensen zouden zich meerdere keren kunnen aanmelden als lid, zonder kloppende gegevens in te vullen of te betalen. Tegen NU.nl zei Karskens dat leden pas worden meegeteld als er een betaling is gedaan. De telling die te zien is op de website zou daarom wel kloppen.

Het Commissariaat van de Media liet weten de ledenaantallen van omroepen te controleren aan de hand van de Basisregistratie Personen (voorheen Gemeentelijke Basisadministratie). Iedere inwoner van Nederland kan zich dus maar één keer inschrijven per omroep; verzonnen namen tellen niet mee.

Medeoprichter opgestapt

Eerder deze maand stapte medeoprichter Haye van der Heyden uit Ongehoord Nederland, nadat hij zei dat Holocaustontkenners en pedofielen ook een stem verdienen.

Volgens Karskens strookt dit niet met de standpunten van de omroep in oprichting.