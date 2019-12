De Federatie Indische Nederlanders (FIN) heeft donderdag een formele klacht ingediend bij de NPO over de BNNVARA-documentaire Onze Jongens op Java, die is gemaakt door journalist Coen Verbraak. De federatie is van mening dat er in de tweede aflevering van het vierluik een 'significant' lager dodenaantal van Nederlandse slachtoffers wordt genoemd dan er in werkelijkheid vielen.

Volgens FIN-voorzitter Hans Moll "riekt dit naar politiek activisme". "Wij staan voor onze geschiedenis en onjuiste voorstellingen van zaken zullen wij altijd aankaarten", zegt Moll.

"Ondanks keiharde feiten en cijfers steekt BNNVARA haar kop in het zand. FIN kan daarom niet anders dan de kwestie nu bij de NPO voor te leggen."

Moll verzocht de NPO eind november om de cijfers te rectificeren, plus een rectificatie van een uitlating over de vervolging van Indische Nederlanders. De publieke omroep liet in een reactie hierop weten dat de genoemde cijfers zijn gebaseerd op officiële schattingen van het Nederlands instituut voor oorlogs-, holocaust en genocidestudies (NIOD). Daarom ziet de NPO geen reden voor rectificatie.

In de formele klacht die de FIN donderdag indient wordt gesteld dat BNNVARA alleen rept over de doden die er vielen onder Indonesiërs en Nederlandse militairen, maar dat er wordt voorbijgegaan aan de Nederlandse burgerdoden.

Onze Jongens op Java, dat vanaf eind november wekelijks werd uitgezonden op NPO2, gaat journalist Verbraak in gesprek met veertien Indiëveteranen, die voor het eerst hun verhaal vertellen. Zij maakten onderdeel uit de 120.000 militairen die na de Tweede Wereldoorlog naar Indonesië zijn gestuurd om de nationalistische opstand neer te slaan.

NU.nl is in afwachting van een reactie van de NPO.