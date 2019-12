Edwin Evers keert na ruim een jaar weer terug op Radio 538. De dj wordt in januari de vervanger van Coen Swijnenberg, die momenteel ziek thuis zit, maakt Evers donderdag bekend in de Coen & Sander Show.

Evers neemt de plek in van Barend van Deelen, die momenteel naast Sander Lantinga te horen is in de middagshow op Radio 538. Het is nog niet bekend hoe lang Evers de honneurs zal waarnemen.

De dj vertelt dat zijn moeder hem overhaalde om weer terug te keren naar zijn oude werkgever.

Wat Swijnenberg mankeert, is nog niet bekendgemaakt. "Coen heeft even wat rust nodig", vertelde zijn collega Lantinga in november. Een paar weken later deelde Swijnenberg op Twitter "dat het momenteel niet zo lekker gaat".

"De batterij is leeg en mijn lijf heeft flink aan de noodrem getrokken", luidde Swijnenbergs verklaring op Twitter. "Al wil ik nog zo graag, het gaat simpelweg even niet."

Swijnenberg presenteert De Coen en Sander Show sinds 2006, samen met Lantinga. Eerst werd het radioprogramma uitgezonden door BNN op NPO 3FM. In 2015 stapten Lantinga en Swijnenberg over naar de commerciële zender Radio 538.

Evers was tot december 2018 te horen in het programma Evers Staat Op, dat hij toen al twintig jaar presenteerde.

Vorige week werd bekend dat de dj binnenkort weer kort terugkeert op de radio. Hij zal van 16 tot en met 20 december elke dag van 14.00 tot 16.00 uur te horen zijn op Radio 10, waarvoor hij de presentatie van de Top 4000 zal verzorgen. Begin januari maakt hij vervolgens dus zijn opwachting bij zijn oude werkgever.