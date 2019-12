Het realityprogramma Utopia is vrijdag gestopt na 1.554 afleveringen. Een overzicht van de missie van de huidige en vroegere bewoners om een terrein vlak bij Laren om te bouwen tot een nieuwe samenleving.

Het begin: 'Nederland in het klein'

Utopia is bedacht door John de Mol. De televisieproducent had een groot sociaal experiment voor ogen, waarin bewoners de ideale samenleving moesten creëren. Ze zouden zelf moeten zorgen voor levensbehoeften als voedsel, onderdak en sanitaire voorzieningen. Iedere acht weken moest een bewoner na een nominatieronde het programma verlaten.

Afgesloten van de wereld zouden de bewoners dag en nacht worden gevolgd met camera's. De kijkers konden via streams online meekijken naar hun belevenissen.

Het SBS-programma ging op 31 december 2013 van start. De basisgroep van Utopia telde vijftien mensen. Het was in eerste instantie de bedoeling dat het programma maar een jaar zou duren, maar omdat het zo goed werd bekeken werd het meerdere keren verlengd. Gemiddeld keken er in 2019 ruim 400.000 mensen per aflevering. "Het is Nederland in het klein", sprak de Mol ter gelegenheid van de duizendste aflevering van Utopia.

1000 Dagen Utopia: Hemel of Hel

De doorstart: gemeentes slaan handen ineen

Het bleek in 2017 niet langer mogelijk om het terrein te blijven huren waar het programma begon. Bewoners startten vervolgens een petitie. Begin april 2018 werd aangekondigd dat de gemeentes Hilversum, Gooise Meren en Laren hebben meegewerkt om een nieuw stuk land te vinden waar Utopia verder kon gaan.

Op een nabijgelegen stuk grond startte halverwege dat jaar Utopia 2 met nieuwe bewoners. De vijf kandidaten kregen hiervoor weinig middelen beschikbaar: een meer met vissen, een startkapitaal van 250 euro, een telefoon met 25 euro beltegoed en een paar houten planken en boomstammen. De inwoners mochten wel van thuis een kist meenemen met spullen voor de eerste weken. Utopia 2 ging van start met vijf mensen en werd aangevuld.

De winnaar van Utopia 1: triomf voor oudgediende

Ivan Mauloed won de eerste editie van Utopia en nam daardoor 51.000 euro mee naar huis. De toen dertigjarige Utopiaan was, na een eerder vertrek in 2016, begin 2018 teruggekeerd in het programma omdat hij had vernomen dat het zou verdwijnen.

De Utopiaan van het jaar 2015 kreeg in de finale meer stemmen van de kijkers dan zijn mede-finalisten Bas, Mehmet en de tweeling Demi en Fay. In de laatste aflevering van het realityprogramma was te zien hoe de Utopianen hun kleding en voorraad weggaven aan de voedselbank en het Leger des Heils en afscheid namen van elkaar.

Winnaar van Utopia 1 Ivan Mauloed

De winnaar van Utopia 2: Hiske

Met 14,31 stemmen wint kandidaat Hiske Utopia 2 en neemt meer dan 69.000 euro mee naar huis. De 35-jarige docent maakte sinds juni 2018 onderdeel uit van Utopia. "Wat ben ik hier trots op. En wat ben ik de groep dankbaar, ik wil jullie heel erg bedanken voor de stemmen", aldus de winnares tegenover haar mede-finalisten.

Hoogtepunten: 250 keer seks

In de eerste duizend afleveringen van het programma moesten 67 bewoners het Utopia-terrein verlaten. Meer dan een dozijn liefdesrelaties ontstonden in die periode tussen de bewoners.

De kijkers konden in de eerste duizend dagen 250 keer zien hoe bewoners onder het oog van de camera de liefde bedreven. Ook verdriet en ruzies, met als een van de uitschieters het in het heetst van de strijd omgegooide tafel, waren onderdeel van Utopia.

Hoogtepunten 1000 dagen Utopia

De sleutel tot het succes: soap-elementen

Televisiewetenschapper Maarten Reesink had vooraf niet verwacht dat Utopia een succes zou worden, vertelde hij in juni 2018 aan NU.nl. "Maar het is wel te verklaren. Het genre waarin Utopia valt, het realitygenre, werkt als een soap."

"Een soap wordt interessant omdat je de personages beter leert kennen en je jezelf met ze kunt identificeren. Het is niet altijd razend natuurgetrouw wat er gebeurt, maar de personages gedragen zich wel realistisch binnen deze onrealistische verhaallijnen."

Hoe verder na Utopia?

Voormalig deelneemster Billy Bakker zat vanaf de eerste aflevering in Utopia. Ze moest bij thuiskomst wennen aan het feit dat ze ineens niet meer dag en nacht werd gevolgd door de camera's, vertelde ze in 2018 in gesprek met NU.nl. "Het is toch een bepaalde vorm van aandacht. En iedereen die aan Utopia meedoet, vindt die aandacht wel leuk. De camera's zelf mis je niet, maar je weet wel dat je daarvoor een grote groep bereikte en die aandacht mis je wel."

De voormalig deelneemster had in 2018 nog steeds contact met fans en heeft zichzelf naar eigen zeggen goed heeft leren kennen gedurende de tijd dat zij in het programma zat. Het is nog niet bekend hoe de huidige deelnemers en de fans van Utopia zullen omgaan met het stoppen van het programma dat hen 1554 dagen in de greep hield.