Nog op zoek naar een goede film, serie of reportage voor vrijdagavond? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de televisietips op een rij.

Realityprogramma: Jingle Bell Botched

22.00 - 22.30 uur op E! Entertainment

De wereldberoemde plastische chirurgen Terry Dubrow en Paul Nassif hebben bijna geen tijd om Kerst te vieren. De kliniek zit vol met mensen die door mislukte ingrepen hun leven hebben zien veranderen in een hel en dringend hulp nodig hebben.

Serie: Utopia

18.00 - 19.00 uur op SBS6

De eerste aflevering van dit programma van John de Mol was in 2014 te zien. In de zomer van 2018 ging Utopia 2 van start, met zowel oud-deelnemers als nieuwe mensen. Het programma werd vanaf dat moment uitgezonden vanaf een nieuwe locatie. Oud-deelnemer Billy presenteert vandaag de finale.

Talkshow: Pauw

23.05 - 00.20 uur op NPO1

Ook de talkshow van Jeroen Pauw is na vanavond niet meer te zien. Wel komt er in het nieuwe jaar een nieuwe talkshow, genaamd Op1, die bedacht is door Pauw en ook mede door hem wordt geproduceerd.

Film: Office Christmas Party

20.30 - 22.50 uur op SBS6

Een kantoormanager wil de CEO, die ook zijn zus is (gespeeld door Jennifer Aniston), ervan weerhouden zijn afdeling te sluiten en organiseert een wilde kerstborrel om een grote klant binnen te halen.

Film: Daddy's Home 2

20.30 - 22.30 uur op Spike

Dusty (Mark Wahlberg) en Brad (Will Ferrell) hebben hun geschillen opzijgezet en helpen elkaar met hun co-ouderschap. Alles gaat er vredig aan toe, totdat hun vaders op bezoek komen tijdens de feestdagen en de spanningen hoog oplopen.

