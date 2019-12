Lageropgeleide mensen kijken veel meer naar lineaire televisie dan hogeropgeleiden, blijkt uit een onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau.

In het tijdsbestedingsonderzoek Media: Tijd, dat donderdag werd gepubliceerd, is het totale mediagebruik in 2018 gedetailleerd beschreven.

Uit het onderzoek blijkt onder meer dat lageropgeleiden (vmbo, mbo2, 3 en 4) gemiddeld per dag drie uur en tien minuten lineair (op hetzelfde moment als de uitzending) televisie kijken. Hogeropgeleiden (hbo bachelor, hbo master, wo bachelor, wo master, doctor) doen dat gemiddeld slechts anderhalf uur per dag.

Daarnaast neemt de totale lineaire kijktijd van hogeropgeleiden af. Bij de lageropgeleiden blijft deze constant, maar daar komt wel de tijd die zij besteden aan uitgesteld kijken en streamen nog bij. Bij hogeropgeleiden vervangt streamen het lineaire kijken.

Hogeropgeleiden streamen meer

Hogeropgeleiden streamen ook meer, wat volgens de onderzoekers kan samenhangen met het bezit van apparaten en abonnementen die nodig zijn om te streamen. Die zijn namelijk relatief vaker in het bezig van deze groep.

De publieke omroep trekt meer hoogopgeleide kijkers, laagopgeleiden kijken juist vaker naar de commerciële omroepen. Maar onder de streep is een daling van het aantal kijkcijfers ingezet: "Over de jaren blijken hoogopgeleiden minder publieke omroep en minder commerciële omroep te kijken, terwijl dit voor laagopgeleiden nagenoeg gelijk is gebleven."

Toch hebben commerciële zenders iets meer last van het afnemende lineaire kijkgedrag dan de publieke omroep: "In 2013 keek 52 procent van de respondenten op een gemiddelde dag ten minste tien minuten naar de commerciële omroep, vergeleken met 46 procent voor de NPO. Terwijl de publieke omroep tussen 2013 en 2018 met 7 procentpunten is gedaald, is dit voor de commerciële zenders 13 procentpunten."