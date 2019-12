Katja Schuurman en Najib Amhali hadden niet voorzien dat het maken van hun nieuwe programma De Battle zo zwaar zou vallen. In gesprek met NU.nl vertellen ze dat ze zich 'lelijk hebben vergist' in de moeilijkheidsgraad van de opdrachten die ze moesten uitvoeren.

In De Battle nemen Schuurman en Amhali het namens Nederland op tegen Gert Verhulst en James Cooke, die België vertegenwoordigen. In de vier uitzendingen moeten de deelnemers ieder een intensieve opdracht volbrengen.

"Alles zag er op papier makkelijker uit. We zijn echt maanden bezig geweest met trainen en oefenen", aldus Amhali. "We dachten eerst dat het wel lachen zou zijn en dat we leuke dingen zouden leren. We hebben onszelf af en toe echt vervloekt toen we bezig waren, omdat alles zoveel zwaarder was dan we hadden voorzien", voegt Schuurman toe.

Ook voor het thuisfront van de actrice en de cabaretier was het soms afzien. "Mijn familie had wel gewild dat de opdracht om trompet te leren spelen naar Katja was gegaan", lacht Amhali. "Ons huis is nogal hol dus het galmde door het huis wat nogal vervelend voor hen was. Ik moest eigenlijk wachten tot ik alleen thuis was voor ik kon oefenen."

'Het heeft lang geduurd voordat ik het weer durfde te proberen'

Zowel het Nederlandse als het Belgische team bracht het er niet zonder kleerscheuren vanaf. Zo scheurde Schuurman haar hamstring bij een spagaat die onderdeel was van een touwtje-springchoreografie. Amhali belandde bij een stunt op een gegeven moment onder de motorfiets.

"Het heeft heel lang geduurd voordat ik het weer durfde te proberen", zegt Amhali over het incident. Met behulp van zijn coach ging hij weer aan de slag. "Hij heeft op me ingepraat en me trucjes geleerd. Ik moest naar hem kijken en niet naar de balk waar ik op reed. Mijn lichaam wilde wel, maar mijn geest remde. Hij ging steeds wat verder weg staan en bleef aandringen dat ik niet naar de grond mocht kijken. Hij heeft me echt die angst laten overwinnen."

Niet voor alle opdrachten hoefden de twee halsbrekende toeren uit te halen. Zo heeft Schuurman geleerd een graafmachine te besturen om er vervolgens een rauw ei mee in een eierdopje te leggen en moest ze de vlaggen, hoofdsteden en inwonersaantallen van alle landen ter wereld uit haar hoofd leren.

"Ik dacht dat ik dat wel even zou doen, maar het viel me erg tegen. Bij sommige landen dacht ik dat ze een grapje maakten, omdat ik er nog nooit van had gehoord. Maar die inwonersaantallen waren nog het allerlastigst, omdat je er bijna geen ezelsbruggetje voor kunt verzinnen", legt ze uit.

'Als ik een Belgenmop wilde maken, klonk er boegeroep'

Schuurman en Amhali stonden behoorlijk onder druk tijdens de opnames van het programma. "Voor het touwtje springen had ik zolang geoefend dat ik het echt foutloos wilde doen en had de productie gevraagd of ik het over mocht doen als het mis zou gaan, maar ze waren onverbiddelijk", vertelt Schuurman. Amhali had dezelfde ervaring met het trompet spelen. "Ik had daar uren en uren voor geoefend en als ik één noot verkeerd zou spelen, zou ik af zijn."

Daarnaast maakte de rivaliteit met het Belgische team ook nog wat los. "Katja is heel fanatiek en ik werd daar meteen in meegetrokken", stelt Amhali. Het publiek hadden ze echter niet mee, gezien het programma in België werd opgenomen. "Als Gert een grapje maakte lag het publiek dubbel en als hij een lied zong, kende iedereen de tekst. Dan wilde ik een Belgenmop maken en klonk er boegeroep", aldus Amhali.

De twee verwachten niet dat ze nog een reeks van de show gaan maken. "Het was leuk om te doen, maar nog leuker om gedaan te hebben. Ik heb me echt vergist in hoeveel tijd het kost om zulke dingen echt goed uit te voeren. Je kunt je er niet doorheen bluffen", aldus Schuurman.

De Battle is vanaf 22 december om 20.00 uur op RTL 4 te zien.