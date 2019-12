Linda de Mol werd er door Beau van Erven Dorens per app van op de hoogte gesteld dat hij het door haar bedachte programma Weet Ik Veel gaat presenteren, vertelde ze donderdag ze in het programma Ekdom in de Morgen op Radio 10.

"Ik denk dat ze gedacht hebben: we moeten ervoor zorgen dat het niet de andere kant op gaat en dat het straks scoort. Beau is wat dat betreft een goede keuze, want die kan echt wel wat. Maar het doet best wel pijn. Helemaal omdat ik het hoorde via een appje van Beau, dan heb je toch zoiets van: ja... nou ja."

De Mol kan de ontwikkelingen in het medialandschap wel enigszins relativeren: "Dus het is niet fijn, maar ik kan er niets aan doen en ik moet er verder niet over piepen, want er zijn grotere problemen in het leven dan dit."

De presentatrice wilde Weet Ik Veel en Oh, Wat Een Jaar! na haar overstap van RTL naar Talpa meenemen, maar dat werd juridisch tegengehouden. "Het is geen geheim dat ik het sowieso moeilijk vond dat ik die programma's niet mee mocht nemen. Ik was ervan uitgegaan dat dat me wel gegund werd na twaalf jaar, maar dat was niet het geval."

De Mol zegt verder dat ze onder tijdsdruk een nieuw format heeft moeten bedenken, omdat ze vanaf februari al in het uitzendschema van SBS6 staat. "Doordat die twee titels wegvielen, had ik opeens geen formats meer. Tot diep in de nacht hebben we zitten vergaderen, om in hele korte tijd iets nieuws te verzinnen. Normaal doe je daar een jaar over, nu hadden we maar twee maanden."

'Hopelijk halen we een heleboel problemen en zorgen weg'

Het resultaat van de vergadersessies draagt de naam Deze quiz is voor jou en is vanaf 1 februari te zien. In de quiz spelen bekende Nederlanders in een studio geld bij elkaar voor iemand in de zaal die dat hard nodig heeft. Diegene weet echter niet dat hij of zij gekozen is.

"Aan het einde wordt dat bekendgemaakt, en dat is hopelijk een hele grote verrassing. En daarmee halen we hopelijk een heleboel problemen en zorgen bij die man of vrouw weg."

Wanneer Van Erven Dorens met het programma te zien is op RTL 4, is nog niet bekend. NU.n is in afwachting van een reactie van de presentator.