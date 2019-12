Astrid Sy volgt Hans Goedkoop op als presentator van het programma Andere Tijden van NTR/VPRO, maakt NTR woensdag bekend. Goedkoop stopt na twintig jaar presentatie.

Sy (32) studeerde geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam, waar ze zich specialiseerde in de middeleeuwen, en werkte daarna mee aan diverse projecten voor musea, onderwijs en media.

Voor Sy is het een fantasie die werkelijkheid wordt: "Als kind had ik al een fascinatie voor het verleden en niet voor niets ben ik daarom geschiedenis gaan studeren. Het tv-programma Andere Tijden is daarom essentieel. Alhoewel ik moet toegeven dat het ook gewoon een stiekeme fantasie van mij was om het te mogen presenteren."

Na ruim zevenhonderd afleveringen draagt de 56-jarige Goedkoop het stokje over. Hij presenteerde zijn eerste aflevering van Andere Tijden in maart 2000.

Hij zal zijn televisiewerk niet volledig stopzetten, want hij gaat zich intensiever bezighouden met geschiedenisseries op NPO2. In 2020 begint hij met de voorbereidingen voor Indonesia roept!, een serie over de dekolonisatie van Nederlands-Indië.

Andere Tijden is een televisieprogramma over historische onderwerpen dat wordt gemaakt door de NTR en de VPRO. Er wordt aan de hand van beeldmateriaal en gesprekken met betrokkenen teruggeblikt op een gebeurtenis van toen, die al dan niet verband houdt met het heden.

De eerste aflevering van Andere Tijden met Sy wordt op 29 januari 2020 uitgezonden.