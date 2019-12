Chrissy Teigen gaat een documentaire maken over frietjes. Het model en de kookboekenschrijfster wil in de film antwoord geven op de vraag waarom er wereldwijd zoveel animo is voor het gefrituurde aardappelproduct.

In de documentaire komen volgens Variety onder meer chef-koks, beroemdheden, boeren en voedselwetenschappers aan het woord. Zij delen feitjes over het product en delen ook waarom zij zo verzot zijn op frietjes.

"Ik had altijd al het gevoel dat mijn liefde voor frietjes en jarenlange ervaring in het werkveld uiteindelijk tot dit doel zouden leiden", vertelt de echtgenote van zanger John Legend over haar nieuwe project. "Ik heb er ontzettend veel zin in om samen te werken met een fantastisch team en onze bevindingen te delen."

Michael Steed, die eerder de culinaire shows van de vorig jaar overleden chef-kok Anthony Bourdain regisseerde, zal Fries! The Movie samen regisseren met Gillian Brown. Ook zij werkte eerder mee aan het programma van Bourdain.

Het is nog niet bekend wanneer de documentaire te zien zal zijn.