Fidan Ekiz en Jort Kelder, die mogelijk het vijfde presentatieduo zouden vormen in de nieuwe talkshow Op 1, kunnen wegens hun agenda voorlopig niet aan het programma meedoen. Welk duo in de week van 6 januari wel verschijnt, is volgens de NPO nog niet duidelijk.

Een woordvoerder van de NPO meldt aan het AD dat Ekiz en Kelder om agendatechnische redenen toch niet het vijfde presentatieduo kunnen vormen. Wel kunnen zij later in het jaar alsnog het programma gaan presenteren.

Willemijn Veenhoven en Erik Dijkstra, Carrie ten Napel en Charles Groenhuijsen, Tijs van den Brink en Giovanca Ostiana en Sophie Hilbrand en Hugo Logtenberg vormen de vier presentatieduo's die eerder bekend zijn gemaakt.

In het programma, dat op 6 januari voor het eerst te zien is en de opvolger van het onlangs gestopt Pauw is, zal "de reflectie van de dag" centraal staan. Er wordt met vijf duo's, die vaste presentatiedagen krijgen, begonnen. Gedurende het jaar worden nieuwe koppels geïntroduceerd. Elk duo zal uit een man en een vrouw bestaan.