Jamie Westland heeft het vierde seizoen van het RTL-programma Het Perfecte Plaatje gewonnen. De drummer van DI-RECT is hiermee de opvolger van Patty Brard, die de winst van de vorige reeks op haar naam mocht schrijven.

Het werk van Westland werd door de jury bestaande uit William Rutten en Cynthia Boll beter beoordeeld dan dat van medefinalist Kees Tol.

"Deze fotograaf beheerst zijn techniek, echt knap voor een amateur", luidde het oordeel van de jury.

Westland laat op Instagram weten graag door te willen met fotograferen. "Het is echt iets waar ik een nieuwe uitdaging in heb gevonden, en waarin ik simpelweg nog beter in wil worden", vertelt de muzikant.

"Ik ga een aantal aanvullende cursussen doen, en heb zelfs al een aantal shoots gepland staan. Wie weet nodig ik jullie eind 2020 wel uit voor een heuse expositie."

Voor de finale van het programma vlogen de presentator en DI-RECT-drummer naar het sultanaat Oman, waar ze drie fotoshoots moesten doen. Zo fotografeerden ze bij onder meer een oase en een geitenveiling.

Met zijn winst mag Westland een unieke fotoreportage voor National Geographic Magazine verzorgen.

In Het Perfecte Plaatje streden acht bekende Nederlanders om de titel van best fotograferende BN'er. Christina Curry, Daphne Deckers, Steven Brunswijk, Helga van Leur, Johnny Kraaijkamp jr. en Froukje de Both vielen al eerder af.