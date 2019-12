OUTtv, de Europese televisiezender voor "gay en open-minded personen", heeft dit jaar de OUT Media Award toegekend aan koning Willem-Alexander. De koning krijgt de prijs vanwege zijn toespraak waarin hij pleitte voor het beschermen van de rechten van seksuele minderheden. Hij gaf de speech in september tijdens de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York.

Tijdens zijn speech wilde de koning de wereldleiders meegeven dat de rechten van seksuele minderheden beschermd moeten worden. "De strijd tegen zowel openlijke als verborgen discriminatie moet op alle continenten doorgaan", aldus koning Willem-Alexander.

"Met de OUT Media Award willen we thema’s zoals homo- en transseksualiteit maatschappelijk normaliseren en daar heeft de Koning dit jaar zeker aan meegeholpen", vertelt de zender.

OUTtv heeft het Koninklijk Huis vorige maand laten weten dat de koning dit jaar de prijs heeft gewonnen, waarna de zender een bedankbrief kreeg.

Het is de zesde keer dat de OUT Media Award is uitgereikt. Onder anderen de zangeressen van K3 en VTM-journalist Bo Van Spilbeeck zijn eerdere winnaars van de prijs.