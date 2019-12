Shelly Sterk keert na haar zwangerschapsverlof niet terug bij SBS. De Shownieuws-presentatrice heeft te horen gekregen dat de zender haar contract niet verlengt, schrijft ze woensdag op Instagram.

De 28-jarige Sterk schrijft de laatste tijd vaak de vraag te krijgen wanneer ze weer op televisie te zien is. Sterk beviel eind augustus van haar zoon Jake.

"Tijdens m'n zwangerschapsverlof heb ik te horen gekregen dat ik niet meer terugkom als presentatrice bij Shownieuws", aldus de presentatrice. "Mijn Talpa-contract loopt in februari af en ze hebben besloten de laatste maanden na m'n verlof zonder mij als presentatrice in te vullen."

Dat betekent dat Sterk inmiddels al haar laatste Shownieuws-aflevering op SBS heeft gepresenteerd. "Jammer en onverwacht, want ik had natuurlijk graag nog afscheid willen nemen van m'n lieve collega's en kijkers."

De presentatrice zegt dat haar gedwongen vertrek wel een "hoop andere mooie kansen en mogelijkheden biedt". "Voor nu dus druk bezig met nieuwe plannen, voor tv en online. Op naar nieuwe avonturen."

Talpa spreekt van 'ongelukkige samenloop van omstandigheden'

Een woordvoerder van Talpa laat aan NU.nl weten dat Sterks contract eind februari afloopt en dat tijdens haar zwangerschapsverlof is besloten dat hier geen vervolg aan wordt gegeven. Talpa koos voor deze constructie omdat het bedrijf het nieuws liever voortijdig met de presentatrice wilde delen. De woordvoerder noemt dit een "ongelukkige samenloop van omstandigheden" en prijst Sterk als collega.

"Presentatrice Shelly Sterk verlaat Shownieuws en is - zoals ze op Instagram liet weten - al druk bezig met het bedenken van nieuwe plannen. Dat is precies zoals we haar kennen", laat de redactie van het programma in een reactie weten. "Shelly maakte sinds februari 2018 deel uit van ons redactie- en presentatieteam. We gaan haar als collega missen en wensen haar het allerbeste."

Shownieuws krijgt te maken met inhoudelijke veranderingen

De Haagse was eerder bij RTL te zien in onder meer RTL Boulevard. Ze was ook een van de deelnemers van Expeditie Robinson. In dat programma haalde ze de halve finale.

In januari 2018 werd bekend dat de presentatrice RTL zou verruilen voor SBS, waar zij anderhalf jaar lang Shownieuws heeft gepresenteerd.

Zowel Shownieuws als Hart van Nederland krijgt te maken met inhoudelijke veranderingen: de twee programma's worden uitgebouwd naar een crossmediaal nieuwsmerk. Presentatrices Gallyon van Vessem en Selma van Dijk moesten eerder vertrekken bij de zender en de redacties verhuizen in april 2020 van Amsterdam naar Hilversum.