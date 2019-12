Humberto Tan is vanaf januari iedere vrijdag op NPO Radio 1 te horen in zijn eigen programma Humberto. De presentator wil de grotere lijnen van het nieuws in kaart brengen.

"Als je als metafoor stelt dat nieuws vaak een weerbericht is, dan wil ik het over het klimaat hebben. Wat zijn de bepalende momenten in een ontwikkeling, wanneer kun je van een doorbraak spreken? Pas als je uitzoomt, zie je de grotere verbanden", laat Tan woensdag weten in een persbericht van de NPO.

De nieuwe programmering van de publieke radiozender gaat volgend jaar in. Van maandag tot en met vrijdag zijn Dionne Stax en Toine van Peperstraten te horen tussen 14.00 en 16.00 uur.

In hun programma staan onder meer onderwerpen als lifestyle, muziek en reizen centraal. Van Peperstraten verheugt zich op de toekomstige samenwerking. "Ik vind het mooi dat we niet alleen de deskundige aan het woord laten, maar ook de luisteraar zelf en gasten die iets bijzonders gaan doen. Dionne en ik zijn aan elkaar gewaagd, dus dat wordt erg leuk."