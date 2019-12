Nikkie Plessen ergert zich aan interviews waarin foutieve bedrijfsresultaten worden genoemd. De ondernemer zegt in Grazia dat journalisten zich in dat geval beter moeten voorbereiden.

"Je bent journalist, doe je huiswerk even goed. Dingen worden soms klakkeloos overgenomen, terwijl ze te checken zijn in de registers. (...) Mensen kunnen het irritant vinden dat we een succesvol bedrijf hebben, maar het is wat het is", zegt de 34-jarige oprichter van modelabel Nikkie.

"Ik lees weleens interviews waarin bedragen worden genoemd dat ik denk: dat kán helemaal niet. Dat kun je namelijk gewoon checken bij de Kamer van Koophandel. Ik ben niet van de blablabla, ik ga er geen miljoenen bovenop bluffen. Aan de andere kant: je hoeft het ook niet kleiner te maken dan het is. Dat was eerder mijn probleem, maar dat heb ik inmiddels afgeleerd."

Het bedrijf van Plessen floreert en ze is een van de drie vrouwen die in de Top 100 Jonge Miljonairs van zakenblad Quote staat. Dat dit aantal relatief laag is, verbaast haar enigszins.

"Wij kunnen meer ballen tegelijk hoog houden dan de man, vind ik. Alleen, er was natuurlijk ooit een tijd dat de vrouw helemaal niet mocht werken en dat de zorg voor het gezin alleen op haar schouders terechtkwam. Gelukkig verandert dat, maar je ziet nog steeds dat vrouwen - niet allemaal - minder gaan werken zodra ze kinderen krijgen."