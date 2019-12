Linda de Mol wil in maart een verbeterde versie van de talkshow Ladies Night op de buis brengen. De presentatrice gaf dinsdag in Pauw toe dat de kijkcijfers voor het programma momenteel teleurstellend zijn.

De Mol stelt dat het succes van de vernieuwde zender Net5 momenteel "wisselend" is. "Sommige dingen gaan goed, sommige dingen gaan nog niet goed. Ladies Night scoort de laatste weken niet goed", aldus De Mol. "We gaan pauzeren en bij elkaar zitten en kijken wat er goed en nog niet goed aan is", aldus de presentatrice over het programma dat woensdagavond voorlopig voor het laatst te zien is.

De Mol denkt dat het in ieder geval niet aan presentatrice Merel Westrik ligt, die het volgens haar "fantastisch doet". Ze beschrijft de hoogte- en dieptepunten die de 'vriendinnen' van het programma elke week bespreken als goed, maar geeft toe dat de rest van het programma misschien nog niet onderscheidend genoeg is. "Daar moeten we nog hard aan trekken."

Toch heeft De Mol ook een kanttekening bij de lage kijkcijfers. "Het wordt ongelooflijk goed teruggekeken, zeker voor een talkshow. Dat betekent dat er wel degelijk interesse is. We mikken op een doelgroep van vrouwen die het heel druk hebben en die kijken nu eenmaal graag op een tijdstip dat het hun uitkomt."

"Ik geef toe dat de kijkcijfers de laatste weken teleurstellend zijn en natuurlijk zijn we daar een beetje van slag door. Merel vindt dat ook moeilijk en een heel team dat er hard aan werkt. We geloven er nog steeds in en gaan vanaf maart Ladies Night 2.0 brengen."

Ladies Night begon in oktober met 378.000 kijkers. Afgelopen woensdag waren er 178.000 kijkers over.