The Roast of Ali B van Comedy Central heeft op dinsdagavond 427.000 kijkers getrokken. Dat is minder dan de voorgaande edities waarin Giel Beelen, Gordon en Johnny de Mol op de hak werden genomen.

Ali B werd onder handen genomen door onder anderen Henry van Loon, Ferry Doedens, Brace, Willie Wartaal en Waylon. De rapper kreeg zelf ook de kans om grappen over de deelnemers te maken.

Comedy Central organiseerde in december 2016 de eerste Roast met Gordon als onderwerp. Toen keken er 464.000 mensen. The Roast of Giel Beelen is tot nog toe de best bekeken editie met 603.000 kijkers. Vorig jaar stond Johnny de Mol centraal en die aflevering was goed voor 514.000 kijkers.

The Roast behaalt beduidend hogere kijkcijfers dan de normale programmering op Comedy Central. Op maandagavond haalde de zender om 20.30 uur (de uitzendtijd van The Roast) bijvoorbeeld 20.000 kijkers.

De kijkcijfers van The Roast of Ali B zijn net niet hoog genoeg om de top 25 van best bekeken programma's van dinsdag te halen. De top drie bestaat uit het NOS Journaal van 20.00 uur (1,8 miljoen) en 18.00 uur (1,4 miljoen) en EenVandaag (1,1 miljoen).

De kersteditie van Chateau Meiland die maandagavond met 1,1 miljoen kijkers begon, behaalde dinsdag nog 949.000 kijkers. Dit was zowel op maandag als dinsdag goed voor een negende plaats in de lijst van best bekeken programma's.