Jelmer Gussinklo, die in het vaste presentatieteam zit van de 538 Ochtendshow met Frank Dane op Radio 538, heeft vorig jaar zijn kerstpakket op Marktplaats gezet. De radiomaker was bang dat zijn privacy geschonden zou worden door Google, vertelt hij woensdag in het radioprogramma.

"Het kerstpakket bestond uit een Google Home (een spraakassistent vergelijkbaar met Alexa, red.)", aldus Gussinklo. "Ik was bang dat Google alles van mij te weten zou komen."

Gussinklo deed zijn bekentenis terwijl het team van het ochtendprogramma klachten van luisteraars over kerstpakketten doornam. Medepresentator Hannelore Zwitserlood deed uit de doeken de onbevredigende kerstcadeaubonnen van haar partner in de vorm van een sjaal en een muts aan een zwerver te hebben gegeven.

Ieder jaar is de inhoud van het kerstpakket voor velen reden tot ergernis. In 2019 is de trend in het midden- en kleinbedrijf een klassiek pakket met A-merken.