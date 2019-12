Nog op zoek naar een goede film, serie of reportage voor dinsdagavond? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de televisietips op een rij.

Amusement: The Roast of Ali B

20.30 - 22.15 uur op Comedy Central

Na Gordon, Giel Beelen en Johnny de Mol is Ali B de volgende BN'er die tijdens de jaarlijkse Roast van Comedy Central belachelijk wordt gemaakt. Onder anderen Brace, Henry van Loon en Prem Radhakishun krijgen de kans om helemaal los te gaan op de tv-persoonlijkheid.

Realityprogramma: Kees van der Spek: Oplichters Aangepakt

20.30 - 21.30 uur op RTL 5

In deze laatste aflevering komt een vermissingszaak aan het licht. Veertig jaar geleden verdween de 36-jarige Willemijn uit Amsterdam. Onderzoek leert dat haar toenmalige echtgenoot Idris meer moet weten, maar hij woont al tientallen jaren in Suriname en is inmiddels hoogbejaard. Weet Kees van der Spek de zaak op te lossen?

Film: Charlie and the Chocolate Factory

22.15 - 00.30 uur op Net5

Charlie wint een toegangskaart voor de chocoladefabriek van Willy Wonka (Johnny Depp). Samen met vier andere kinderen mag hij de hele dag rondlopen en zoveel snoep eten als hij wil. De excentrieke Wonka heeft echter een eigen geheime agenda.

144 Trailer: Charlie and the Chocolate Factory (2005)

Film: The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring

20.30 - 00.10 uur op Veronica

Frodo (Elijah Wood) krijgt de magische ring van Sauron in zijn bezit, die eeuwen geleden zoek raakte. Hiermee krijgt Sauron zijn absolute macht terug. Om dit te voorkomen, probeert Frodo de One Ring te vernietigen.

Film: The Great Gatsby

20.30 - 23.10 uur op SBS9

Beginnend schrijver Nick (Tobey Maguire) verruilt in het voorjaar van 1922 de Amerikaanse provincie voor New York. Nick raakt verzeild in de fascinerende wereld van de superrijken, vol illusies, liefde en bedrog.

146 Bekijk de trailer van The Great Gatsby (2013)

