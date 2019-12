Misdaadverslaggever John van den Heuvel, die al sinds lange tijd beveiligd wordt, is opgelucht dat Ridouan T. is gearresteerd. In RTL Boulevard vertelde hij maandag dat het nieuws als een verrassing voor hem kwam.

"Ik dacht even dat ik in de maling werd genomen", zei Van den Heuvel over het moment dat hij te horen kreeg dat T. in Dubai was opgepakt. "Ik kon het bijna niet geloven." Van den Heuvel moest eind vorig jaar enkele maanden zijn werkzaamheden bij RTL Boulevard neerleggen, omdat hij ernstige bedreigingen ontving die vermoedelijk van T. afkomstig waren.

De misdaadverslaggever legde uit dat hij het niet zag aankomen dat er een arrestatie zou worden verricht. "Ik had niet het idee dat het in zo'n stroomversnelling zou komen." Hoewel hij opgelucht is dat T. nu niet meer vrij rondloopt, is Van den Heuvel zich ervan bewust dat het einde nog niet in zicht is.

'Vanaf dat moment ben ik nooit meer alleen geweest'

"Ik realiseer me als geen ander dat we er nog lang niet zijn. Iedereen die bij deze zaak betrokken is en hierover schrijft, moet extra alert blijven. Aan de ene kant wil je het bijna van de daken schreeuwen, maar je moet ook meteen professioneel aan de slag en bedenken hoe je het wil vertellen", aldus Van den Heuvel.

De misdaadverslaggever zei op de dag af twee jaar geleden te horen hebben gekregen dat hij zware beveiliging nodig had. "Vanaf dat moment ben ik nooit meer alleen geweest. Dat is zwaar, maar ik kon mijn werk doen, dus dat was prima." Toen hij in het entertainmentprogramma over zijn gezin begon, schoot hij vol. "Dat is een moeilijke periode geweest en dat is het nog."

Over minder beveiliging denkt Van den Heuvel voorlopig nog niet na. "Het is veel te vroeg om overal slingers op te hangen. We hebben te maken met een veelkoppig monster en er is vooralsnog en voorlopig een kop afgehakt", aldus de misdaadjournalist over het criminele netwerk waar T. onderdeel van uit zou maken.