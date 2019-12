Claudia de Breij, die dit jaar op de publieke omroep de oudejaarsconference mag verzorgen, vindt try-outs leuk maar ook verschrikkelijk. Dat zegt ze in een interview met de VARAgids.

De Breij (44) staat aan de vooravond van haar oudejaarsconference die op NPO1 zal worden uitgezonden. De afgelopen maanden schrapte en schaafde ze aan haar voorstelling.

Een uitverkochte zaal van tachtig mensen zag de ruwe, 2,5 uur durende, show die uiteindelijk teruggebracht moest worden naar 1,5 uur. "De tweede try-out is nog erger dan de eerste", zegt De Breij.

"Bij die eerste weet je nog niet hoe het valt en geniet je van de kick van de eerste lach. De tweede try-out kan alleen maar tegenvallen en die kick is dan al geweest. Zo'n try-out voelt alsof je iets gekookt hebt wat niet zo lekker wordt gevonden."

Geen offer maar een uitdaging

Op haar privéleven heeft de oudejaarsconference een groot effect. Jessica van Geel, de echtgenote van De Breij, kreeg het even benauwd toen ze hoorde dat de cabaretière de conference weer voor haar rekening ging nemen. In 2006 deed ze dit al eerder.

"Een geliefde moet het wel aankunnen dat zo'n voorstelling volledig bezit van je neemt, dat je ook mentaal zo afwezig bent", zegt De Breij. "Als ik niet op het podium sta en thuis ben, schrijf ik de hele dag. Ik zie het als topsport. Het is geen offer maar een uitdaging."

Wel gaat het dit jaar veel beter dan drie jaar geleden volgens De Breij. De angst die de cabaretière toen ervoer, is er niet meer. Ook besloot de Breij dat ze fitter wilde zijn en zette zichzelf op een fiks dieet. Een jaar geen alcohol, gezond eten en bewegen. Tot oud en nieuw, ook met Kerst, drinkt de cabaretière geen druppel alcohol. "Na een voorstelling ben ik kapot maar merk ik dat ik veel makkelijker herstel. Een nacht goed slapen en ik ben weer helemaal de oude. Dat had ik daarvoor niet", zegt De Breij.

Vorige conference van De Breij door ruim 2 miljoen mensen bekeken

De conference van De Breij in 2016 werd opgenomen in het Oude Luxor in Rotterdam en werd destijds door 2,12 miljoen mensen bekeken. Die van afgelopen jaar door Marc-Marie Huijbregts was goed voor 1,5 miljoen kijkers. Het was de minst bekeken oudejaarconference sinds 2010.

De oudejaarsconference van Claudia de Breij is dinsdag 31 december te zien op NPO1.