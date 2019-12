Na het succes van het eerste seizoen van Chateau Meiland verwacht Martien Meiland wel dat er een tweede seizoen komt. Van zijn programma Cash or Trash is dat al zeker. Dat zei hij maandag in Pauw.

Maandag begon op SBS 6 een serie programma's met de titel Kerst op Chateau Meiland. Daarin wordt het gezin van Martien Meiland in hun tot bed & breakfast omgebouwde Franse kasteel onder meer gevolgd bij de voorbereidingen op Kerstmis.

Chateau Meiland sleepte in oktober de Televizier-ring in de wacht voor beste programma. Meiland durfde nog niet met zekerheid te zeggen of er een tweede seizoen komt: "Maar ik denk het eigenlijk wel. Dat moet toch wel?"

Cash or Trash krijgt al wel zeker een tweede seizoen. Meiland daarover: "Dat vond ik heel leuk om te doen. In het nieuwe seizoen krijg ik ook een nog wat vrijere rol." In het programma proberen mensen bijzondere objecten na een taxatie te verkopen aan handelaren.

Meiland geniet met volle teugen van het succes: "We doen gewon ons ding, maar het is leuk om succes te hebben. We genieten er ook van. Maar als het over is, gaat het over. Dan is dat prima. Ook dan gaat het leven gewoon door."