De achttienjarige Marcus Hansma uit Hoogeveen is maandag uitgeroepen tot winnaar van het RTL 5-programma Holland's Next Top Model 2019. De Drent versloeg in de finale zijn mede-finalisten Silke, Jay en Lenny.

Hansma won naast de titel ook een contract bij modellenbureau The Movement. Daarnaast zal hij te zien zijn op de cover van het januari-nummer van ELLE.

De winnaar was erg opgetogen met de winst: "Dit is een droom die uitkomt. Met het modellencontract op zak gaat het voor mij nu écht beginnen. Ik kan niet wachten en grijp elke kans graag met beide handen aan."



Het thema van Holland's Next Top Model 2019 - dat op 2 september van start ging op Videoland en RTL 5 - was dit seizoen 'Breaking The Rules'.

Op Videoland is sinds maandag ook de zesdelige spin-off-serie Holland's Next Make Over te zien. Daarin ondergaan fans van het programma nu zelf eens een bijzondere transformatie door het vaste team van HNTM.