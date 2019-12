NPO 3FM-dj Mark van der Molen heeft besloten zijn collega Rámon Verkoeijen, die door persoonlijke omstandigheden voorlopig niet op de radio te horen is, even met rust te laten. Van der Molen merkt dat de gesprekken tussen de twee collega's al snel weer over werk gaan, vertelt hij aan NU.nl.

"Ik spreek hem op dit moment niet zo heel veel. Onze gesprekken gaan al snel weer over werk en we moeten hem nu juist even de rust gunnen die hij nodig heeft", legt Van der Molen, die al drie jaar een radioprogramma maakt met Verkoeijen, uit.

"Hij moet zich volledig kunnen ontspannen. Als ik hem spreek, gaat hij zich toch weer druk maken over of de printer wel gevuld is en of we genoeg prijzen hebben om weg te geven", aldus Van der Molen.

Wanneer zijn collega Verkoeijen terugkeert op de radio, weet hij nog niet, maar voor het einde van het jaar zal het niet zijn. "We wachten in ieder geval de Kerst en Oud en Nieuw lekker af en dan zien we in januari wel weer verder."

Verkoeijen ontbrak al een tijdje bij de uitzendingen van het middagprogramma Mark + Rámon. Van der Molen maakt dat programma momenteel alleen. Van der Molen en Verkoeijen zouden samen deelnemen aan wandeletappes van de 3FM-actie Serious Request: The Lifeline die in de week voor Kerst plaatsvindt. Van der Molen gaat nu met Jorien Renkema lopen.

Eind september verlengden Van der Molen en Verkoeijen hun contract bij 3FM nog met 2,5 jaar.