Fleur Wallenburg gaat vanaf zaterdag 11 januari de zaterdageditie van het NOS Radio 1 Journaal presenteren. De radiomaker bevestigde dit maandag op Twitter.

Wallenburg zal het nieuws op zaterdag in afwisseling met Biem Buys presenteren. Ze volgt Amber Brantsen op, die het NOS Journaal ook op televisie presenteert.



Wallenburg presenteerde van 2006 tot 2015 het nieuws op NPO3FM. Ze won in 2009 en in 2011 de Radiobitch Award voor haar werk als nieuwslezer. Sinds 2015 werkt ze als redacteur bij Met het Oog op Morgen. Ook maakt ze sinds oktober samen met weerman Peter Kuipers Munneke de podcast De Weerman.