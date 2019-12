De radio-dj's van NPO 3FM die van Goes naar Groningen gaan wandelen voor het goede doel, hebben er vertrouwen in dat ze dit jaar meer geld gaan ophalen dan vorig jaar. Eva Koreman en Mark van der Molen vertellen in gesprek met NU.nl dat de uitvoering van de tweede editie van 3FM Serious Request: The Lifeline, de vervanger van Het Glazen Huis, simpeler zal zijn voor het publiek, omdat ze minder bezig zijn met randzaken.

"We merken nu al dat er meer aandacht is voor de sponsorlopen en andere acties op de radio. De actie is duidelijker en leeft meer dan vorig jaar", aldus Van der Molen. "Het streven is om minimaal het bedrag van vorig jaar (1,4 miljoen euro, red.) te evenaren, maar we hopen natuurlijk dat we hoger uitkomen."

"Ik zie de editie van vorig jaar als de bètaversie van The Lifeline, dus we moeten dit jaar meer kunnen halen", vindt Koreman. "Het klinkt misschien zijig, maar elke euro telt en daar zijn we ook dankbaar voor."

Vorig jaar liepen drie duo's van radio-dj's voor het eerst voor het goede doel nadat werd besloten te stoppen met de acties rondom Het Glazen Huis. Van der Molen en Koreman zijn van mening dat ook het radiomaken beter kan dan vorig jaar. "We waren te veel bezig met randzaken en moeten het gewoon bij de basis houden en dat zijn de aanvragen van liedjes voor het goede doel (dat is dit jaar het Rode Kruis in strijd tegen mensenhandel, red.), de acties behandelen en geld inzamelen. De helft van de dingen die we vorig jaar hadden opgezet, kwam niet eens aan bod."

Koreman gaat ervan uit dat het publiek, dat mee kan lopen in etappes van de tocht, iets aan de uitzendingen gaat toevoegen. "Dat gaat de dynamiek op de radio zeker veranderen."

Van der Molen: 'Ben 10 kilo kwijt; dat scheelt toch weer meezeulen'

Hoewel Koreman en Van der Molen vorig jaar ook meeliepen, hebben ze zich dit jaar niet beter voorbereid op het wandelen. "Ik heb er simpelweg geen tijd voor", legt Koreman uit. "Trainen voor wandelingen kost nu eenmaal heel veel tijd. Vorig jaar heb ik het ook gered en heb ik geleerd dat je op karakter ook een heel eind komt. Het was lekker geweest als ik drie keer per week 10 kilometer kon lopen, maar dat is slechts een wens."

Van der Molen, die vooraf een pedicurebehandeling ondergaat, zegt beter te weten wat hij kan verwachten dit jaar, maar ging niet meer wandelen vooraf. "Ik heb wel veel tijd in de sportschool doorgebracht en ben 10 kilo kwijt. Dat scheelt toch weer meezeulen."

De radio-dj kreeg onlangs te horen dat zijn vaste collega Rámon Verkoeijen, met wie hij een radioprogramma maakt en The Lifeline net als vorig jaar zou lopen, wegens persoonlijke redenen niet mee kan doen. Van der Molen gaat de tocht nu afleggen met Jorien Renkema.

"Het wordt even een omschakeling. Ik maak al drie jaar een programma met Rámon en dat voelt als een veilige haven. Ik weet wat ik aan hem heb, zoek steun bij hem en kan ook vrijuit klagen. Jammer dat het onder deze omstandigheden moet, maar het wordt vast ook verrassend leuke radio nu ik met Jorien werk", aldus Van der Molen, die ook verwacht dat het een positieve uitwerking op zichzelf kan hebben. "Met Rámon ben ik sneller geneigd te klagen en dat zal ik bij iemand anders minder doen. Ik word een betere versie van mezelf."

Koreman: 'Met het doel bezig zijn voedt het vuur om te gaan lopen'

Koreman, die de uitzendingen vorig jaar met Sander Hogendoorn maakte, gaat dit jaar op pad met Frank van der Lende. "Ik kan gewoon lekker met Frank opschieten, zowel qua werk als privé. We kennen elkaars valkuilen en dat is wel anders dan vorig jaar. Ik had met Sander nog niet zo veel radio gemaakt. Dat was extra spannend. Je werkt zo intensief samen en je bent op je kwetsbaarst. Het is uiteindelijk fantastisch gegaan en we zijn echt van elkaar gaan houden in die week."

Koreman, die onlangs nog de halve finale van Expeditie Robinson wist te halen, heeft op het eiland geleerd dat ze niet snel bang is en er juist voor moet gaan als ze iets eng vindt. "Ik heb The Lifeline eerder gedaan dus ik weet dat ik het aankan en ik ben niet bang meer voor de pijn. Daarom ben ik nu ook minder zenuwachtig dan vorig jaar. Vorig jaar maakte ik me druk dat er iemand uit zou vallen en of het wel leuke radio zal worden. Daar ben ik nu zelfverzekerder over."

De radio-dj weet zeker dat de strijd tegen mensenhandel genoeg reden is voor haar om de tocht te doorstaan. "We zijn heel veel bezig geweest met het doel en dat voedt het vuur om te gaan lopen."