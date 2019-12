Misdaadjournalist Thijs Zeeman heeft een contract getekend bij RTL. Nadat hij vijf jaar op SBS te zien was, is Zeeman vanaf 1 januari bij RTL in dienst.

Voor zijn nieuwe werkgever gaat Zeeman aan de slag met het ontwikkelen en presenteren van nieuwe programma's. Peter van der Vorst, programmadirecteur van RTL, omschrijft de misdaadjournalist als een "gedegen televisiemaker" die zorgt voor "boeiende en spraakmakende programma's".

Zeeland zegt dankbaar te zijn voor de mogelijkheden die hij bij SBS kreeg, maar stelt dat het tijd werd voor een "volgende stap". "Tijdens de open gesprekken die ik met RTL heb gehad, werd het mij snel duidelijk dat ik mijn carrière daar wilde voortzetten. De drive en ambities die RTL voor de toekomst heeft, werken zeer aanstekelijk", aldus de journalist.

Volgens Van der Vorst zullen de programma's die Zeeman ontwikkelt voornamelijk op RTL 5 te zien zijn.