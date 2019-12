Ruim 1,9 miljoen mensen hebben zondagavond gezien dat Lucas Hamming de winst van het vijfde seizoen Maestro op zijn naam schreef. De muzikant vertelt in gesprek met NU.nl dat hij denkt even te moeten wennen aan het dirigeerloze leven dat hij nu tegemoet gaat.

"In het begin was ik alleen maar aan het oefenen", vertelt de 26-jarige Hamming. "In mijn studio en voor de badkamer in de spiegel. Als ik na een opnamedag in bed ging liggen en mijn ogen dichtdeed, zag ik in mijn ooghoeken het topje van de baton zwaaien. Dus dat wordt even wennen."

De zanger, die bekend werd door het programma De beste singer-songwriter van Nederland, dirigeerde in de finale de Vijfde symfonie van Beethoven en de themamuziek van de Nederlandse serie Floris. Mede-finalist Monic Hendrickx kreeg van het publiek uiteindelijk 39 procent van de stemmen, waardoor de gouden baton naar Hamming ging. "Pas bij de finale had ik echt het gevoel het dirigeren onder de knie te hebben", vertelt Hamming. " Ik dacht: nu zijn we echt muziek aan het maken met zijn allen."

De zanger zegt er geen rekening mee te hebben gehouden om er met de winst vandoor te gaan. "Ik had het eerder al losgelaten en was niet bezig met winnen. Ik heb alles eruit gehaald wat ik eruit kon halen, de winst is de kers op de taart."

'Wil aan nieuw album ook orkestbezetting toevoegen'

In totaal heeft Hamming zich 2,5 maand beziggehouden met de voorbereidingen en repetities voor Maestro. Het meest memorabel vond hij het moment dat hij mocht repeteren met het orkest. "Omdat je dan alles wat je hebt geleerd echt kunt uitvoeren, in plaats van dat je voor de leeuwen wordt gegooid. Zo voelde het eerst wel een beetje."

Op de vraag of hij door zijn deelname anders is gaan kijken naar klassieke muziek, antwoordt de zanger bevestigend. "Ik geniet er meer van en luister er op een andere manier naar. Dieper, omdat je alle lagen van de stukken moet weten: de compositie, het instrumentarium."

Mogelijk komen er op Hammings nieuwe album, dat hij nu schrijft en op 3 oktober 2020 wordt gespeeld in de Kleine Komedie in Amsterdam, ook wat orkestelementen terug. "Ik heb er bij het schrijven ruimte voor gelaten dat er nog een orkestbezetting bij kan. Een blazersensemble zou heel goed bij mijn muziek passen."