De eerste aflevering van het zevende seizoen van Heel Holland Bakt heeft 2.395.000 kijkers getrokken en was daarmee het best bekeken televisieprogramma van zondag 15 december. Het culinaire programma van Omroep MAX trok in de strijd om de kijker aan het langste eind op een avond waarin ook de finales van dirigeershow Maestro (AVROTROS) en survivalprogramma Expeditie Robinson (RTL 4) te zien waren.

Heel Holland Bakt trok in 2018 met de openingsaflevering van het zesde seizoen meer kijkers. Toen stemden 3,3 miljoen personen af op het programma.

De finale van Maestro eindigde met 1.984.000 kijkers op de vierde plaats van best bekeken televisieprogramma's die Stichting KijkOnderzoek opstelde. Het NPO-programma trok iets meer kijkers dan de finale van Expeditie Robinson, dat met 1.771.000 kijkers op de vijfde plek eindigde.

Het NOS Journaal van 20.00 uur en Studio Sport Eredivisie, eveneens van de NPO, maken met respectievelijk 2,2 miljoen en 2,1 miljoen kijkers de top drie van best bekeken televisieprogramma's compleet.

De finale van het wereldkampioenschap handbal in Japan, waar de Nederlandse vrouwenploeg de wereldtitel won, trok bij de NPO 618.000 kijkers en op Ziggo 506.000, goed voor plek veertien en achttien in de lijst van best bekeken programma's.