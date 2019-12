PewDiePie heeft zaterdag in een video op zijn YouTube-kanaal aangekondigd vanaf begin 2020 een pauze te nemen van het platform. De YouTuber met 102 miljoen volgers zegt moe te zijn.

"Ik neem volgend jaar een pauze van YouTube", aldus Felix Kjellberg, zoals de 30-jarige YouTuber in het echt heet. "Ik wilde het jullie van tevoren vertellen, omdat mijn besluit vaststaat."

"Ik ben moe. Ik voel me erg moe. Ik zal het later uitleggen", licht PewDiePie zijn besluit deels toe. Hoe lang hij precies weg blijft van het platform weet de Zweed nog niet.

In 2017 kwam PewDiePie in opspraak, omdat hij in zijn video's anti-semitische grappen zou hebben gemaakt. Disney en YouTube verbraken vervolgens hun contract met de YouTuber.

PewDiePie's slogan 'Subscribe to PewDiePie' werd in maart gebruikt door de man die een aanslag pleegde op twee moskeeën in Nieuw-Zeeland, waarbij vijftig mensen om het leven kwamen. PewDiePie bracht in reactie hierop een video uit waarin hij opriep de slogan niet meer te gebruiken.