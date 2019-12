De vijfde editie van de AVROTROS-dirigeerwedstrijd Maestro is gewonnen door Lucas Hamming. De singer-songwriter verwees in de finale de actrice Monic Hendrickx naar de tweede plaats.

Tijdens de livefinale van Maestro dirigeerden Hendrickx en Hamming traditiegetrouw beiden de Vijfde Symfonie van Beethoven en ieder een muziekstuk naar keuze. De actrice koos voor Stabat Mater van componist Pergolesi. Hamming vertolkte in de finale het thema van de televisieserie Floris.

Hamming vierde zijn overwinning door als dirigent met het Orkest van het Oosten de kerstklassieker It's The Most Wonderful Time Of The Year ten gehore te brengen.

Lucas Hamming viert zijn overwinning in Maestro 2019

In de acht afleveringen van het vijfde seizoen van Maestro gingen bekende Nederlanders de uitdaging aan om zich in acht weken tijd onder begeleiding van dirigenten en musici te ontwikkelen tot dirigent van het Orkest van het Oosten.

Rapper Lange Frans, cabaretier Stefano Keizers, presentatrice Ria Bremer, presentatrice Natasja Froger, cabaretier Jörgen Raymann, actrice en presentatrice Tatum Dagelet, Hamming en Hendrickx streden dit seizoen om de gouden baton.

Maestro was in 2018 niet te zien. In 2017 was actrice Maartje van de Wetering de winnaar van de door Frits Sissing gepresenteerde dirigeerwedstrijd.