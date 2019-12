Nog op zoek naar een goede film, serie of reportage voor maandagavond? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de televisietips op een rij.

Realityserie: Een Huis Vol

19.20 - 20.00 uur op NPO1

Johan en Janneke Jelies wonen met hun zeven dochters en zoon in Tollebeek. Het geloof staat voor de twee op nummer één, maar ze vinden het vooral belangrijk om hun kinderen op te voeden met veel liefde en plezier. Dat lukt prima, maar toch blijft het stel iedere dag weer een balans zoeken tussen de regels van de kerk en alle verleidingen die de maatschappij op hen afvuurt.

Dit zijn de 10 beste series die nu op Netflix staan.

Documentaire: 2Doc: Roes

20.25 - 21.35 uur op NPO2

Filmmaker Leo de Boer stopt in 2Doc: Roes één maand met het consumeren van alcohol. Want waarom drinken we eigenlijk terwijl we weten dat het niet goed voor ons is?

Deze programma's zijn er verder in december te zien op televisie.

Realityserie: Kerst op Chateau Meiland

20.30 - 21.30 uur op SBS6

Voor Martien en zijn familie is Kerst het hoogtepunt van het jaar en daar dient flink voor uitgepakt te worden. Zoals altijd heeft de kasteelheer grote plannen: dit keer worden er drie enorme bomen in het chateau geplaatst.

Deze films en series staan vanaf december op Netflix.

Modellenwedstrijd: Holland's Next Top Model

20.30 - 21.30 uur op RTL 5

Na vier maanden wordt het seizoen afgesloten met een spectaculaire modeshow. Maar de vier finalisten worden ook nog beoordeeld op hun finalefotoshoot. Wie wint de titel dit jaar: Lenny, Marcus, Jay of Silke?

Dit zijn de 10 beste series die nu op Videoland staan.

Film: The Santa Clause

20.30 - 22.30 uur op Net5

Als de Kerstman per ongeluk van het dak van Scotts huis valt, stemt Scott (Tim Allen) in om voor een avond voor Kerstman te gaan spelen, niet wetend dat dit zijn permanente baan gaat worden.

Dit zijn de 10 beste films die nu op Netflix staan.