Nog op zoek naar een goede film, serie of reportage voor zondagavond? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de televisietips op een rij.

Muziekprogramma: Maestro

20.25 - 21.35 uur op NPO1

Acht BN'ers streden de afgelopen weken om de titel van meesterdirigent 2019 en vandaag is het dan zover. Lucas Hamming en Monic Hendrickx wisten de jury te veroveren in de afgelopen afleveringen en staan in de finale.

Deze programma's zijn er verder in december te zien op televisie.

Realitysurvivalprogramma: Expeditie Robinson

20.00 - 21.30 uur op RTL 4

Wie gaat de allesbeslissende proef winnen en mag zich de echte Robinson noemen? Dit jaar was zeker spraakmakend en het belooft dan ook een spannend slotstuk te worden.

Dit zijn de 10 beste series die nu op Videoland staan.

Bakwedstrijd: Heel Holland Bakt

21.35 - 22.35 uur op NPO1

"Bakkers klaar, bakken maar!" Ook dit jaar zal de stem van André van Duin weer door de tent schallen. In de eerste aflevering strijden vijftig hobbyisten om de tien plekken in de tent.

Deze films en series staan vanaf december op Netflix.

Film: X-Men: Apocalypse

20.00 - 22.30 uur op Veronica

De machtige mutantengod En Sabah werd door mensen als een god aanbeden nadat hij de piramides had opgebouwd. Op het hoogtepunt van zijn macht valt hij in een duizenden jaren lange slaap en zijn tegenstanders zien hun kans schoon. Wanneer hij in 1983 ontwaakt besluit hij de mensheid aan zich te onderwerpen.

X-Men: Apocalypse Trailer

Dit zijn de 10 beste films die nu op Netflix staan.

Film: 40 Days and 40 Nights

20.30 - 22.20 uur op SBS9

Nadat zijn relatie is verbroken besluit Matt Sullivan (Josh Hartnett) om veertig dagen af te zien van seks. Maar dan komt hij de vrouw van zijn dromen tegen.

Dit zijn de 10 beste series die nu op Netflix staan.