Nog op zoek naar een goede film, serie of reportage voor zaterdagavond? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de televisietips op een rij.

Realityprogramma: Ik Vertrek

21.30 - 22.25 uur op NPO1

In de eerste aflevering gaan Myron (40) en Dora (37) op zoek naar avontuur. Dit hopen zij te vinden in Italië, waar ze op een boerderij gaan wonen.

Misdaadserie: The Dying Detective

20.35 - 22.10 uur op Canvas

Het leven van de gepensioneerde politieagent Lars Martin Johansson wordt compleet overhoopgehaald door een beroerte. Toch kan hij het niet laten om zich tegen een dertig jaar oude cold case, waarin een meisje werd verkracht en vermoord, aan te bemoeien. Al snel blijkt dat de vader van het vermoorde meisje iets te verbergen heeft.

Reportageserie: Roadkill Classics

23.00 - 00.00 uur op Discovery

David en Mike gaan opnieuw op zoek naar versleten auto's, om ze daarna tot in het extreme te testen. Ze laten de lelijke auto's voor wat ze zijn, want wie heeft er nou een voorruit nodig?

Muziek: Song van het Jaar

23.45 - 03.10 uur op NPO3

Al 35 jaar lang kiezen de luisteraars van VPRO 3 voor 12 hun favoriete song van het jaar. Dit jaar tellen we af in Tivoli Vredenburg. Met optredens van Eefje Visser, The Murder Capital en Sports Team is de line-up wel zo alternatief als het programma.

Reportage: Joris' kerstboom

22.30 - 22.50 uur op NPO2

Voor het tiende jaar op rij is Joris Linssen de dagen voor kerst op tv te zien. Om dat te vieren niet een eenmalig Joris' Kerstboom, maar vijf afleveringen van twintig minuten. Linssen spreekt met mensen die de foto van een overleden dierbare in de boom hangen en hen daarmee in het licht zetten.

