Jochem van Gelder, die in de lente van 2017 gedwongen moest vertrekken bij Talpa, zegt dat zijn deelname aan Wie is de Mol reden was voor zijn ontslag. De presentator, die nu als freelancer werkt, vertelt dat John de Mol het vreemd vond dat Van Gelder niet naar het buitenland wilde voor een Talpa-show, maar wel naar Amerika vertrok voor het populaire AVROTROS-programma.

In gesprek met het AD vertelt de 56-jarige Van Gelder dat hij drie keer heeft geweigerd om voor Talpa een programma te maken, omdat hij vond dat ze niet bij hem pasten.

"De tweede keer werd ik ontboden op zijn kantoor, moest ik uitleg geven. Hij zei dat als ik het niet deed, dat uit angst was. En 'als hij ergens allergisch voor was, was het angst'. Maar ik wilde hem duidelijk maken dat het pas angst was als ik omwille van een goede verstandshouding met hem alles maar zou doen."

Eén van die programma's was de show Reunited, waarvoor Van Gelder voor langere tijd naar het buitenland zou moeten. De presentator wilde dat niet, omdat hij dat al eerder vaker had gedaan. Iets daarna werd bekend dat Van Gelder een van de deelnemers was van het nieuwe seizoen van Wie is de Mol en werd hij gebeld door Talpa.

"'Bij ons weiger je en nu ga je wel dit in Amerika doen?'", kreeg Van Gelder te horen. "Mijn streven was om het een week vol te houden. Maar dát is nooit gebeurd want alles zat mee en voor ik het wist zat ik in de finale."

Uiteindelijk werd Van Gelder verliezend finalist en was hij 3,5 week van huis, wat volgens hem voor De Mol 'de druppel' was. "WidM is de reden geweest dat ik door De Mol werd ontslagen."

Inmiddels werkt Van Gelder, die al ruim dertig jaar werkzaam is op televisie en programma's maakte als Bonje met de Buren en Praatjesmakers, als freelancer voor meerdere omroepen. "De programma's die ik maak, daar sta ik achter. Dat helpt me nu vooruit."