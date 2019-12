Het radioprogramma van Dionne Stax en Toine van Peperstraten is vanaf 6 januari te horen op NPO Radio 1. Het programma, dat van maandag tot en met donderdag te horen zal zijn bij AVROTROS, krijgt de titel Stax&Toine, zo maakt de omroep vrijdag bekend.

Het duo zal in de middaguitzending van 14.00 tot 16.00 uur het nieuws van de dag bespreken, evenals onderwerpen op het gebied van lifestyle, wonen, muziek, reizen en consumentenzaken.

Ook zullen er gasten aanschuiven en gaan de presentatoren in gesprek met luisteraars.

"Stax&Toine wordt een spannende ontdekkingsreis voor ons allemaal, waar ik erg naar uitkijk", zegt Stax over haar nieuwe programma. De presentatrice stapte in oktober na twaalf jaar over van de NOS naar AVROTROS.

"Ik vind het mooi dat we niet alleen de deskundige aan het woord laten, maar ook de luisteraar zelf en gasten die iets bijzonders gaan doen", voegt Van Peperstraten eraan toe. "Dionne en ik zijn aan elkaar gewaagd, dus dat wordt erg leuk."